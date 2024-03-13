Предки були "лісовими" людьми, якщо ваше прізвище звучить так: перевірте перелік

Прізвище людини може допомогти вивчити історію свого роду. Традиційно родові імена серед українців формувалися за зовнішністю, особливостями характеру чи професією. Окремо виділяються так звані "лісові" прізвища. Їх давали рибалками та мисливцям.

Про них розповідає дослідник Юрій Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища". Багато родових імен, які залишаються популярними і сьогодні, свідчать про те, що предки були пов'язані з лісовим промислом.

Зі службою по охороні панських лісів пов'язані такі родові імена:

Лісний;

Гайовий;

Лісник;

Лісовий.

Також від слів "лісник" і "ліс" утворилися похідні прізвища, як от Лісничий, Лісняк, Лісовський, Лісняченко тощо.

На території сучасної України здавна важливу роль відігравали рибальство та мисливство. Проте, на думку дослідника, нині збереглося зовсім мало прізвищ, які були б пов'язані з цими промислами.

Зокрема, він виділяє такі:

Стрілець (з похідними Стрільців, Стрільчук, Стрільченко, Стріленко, Стрілецький);

Пташник;

Охотник;

Лисобій;

Бобровник;

Щебивовк;

Сцібівовк;

Убийвовк.

Останні, каже Редько, могли виникнути як глузливі прізвиська тих людей, які полювали на вовків чи інших звірів.

Цікаво, що Щебивовк та Сцібівовк мають польське коріння. Дослідник вказує, що вони виникли від поєднання: "вовк" та польських слів, які можна перекласти як "гонити", "переслідувати", "винищувати".

Дуже поширені в сучасній україні так звані "рибальські прізвища". Але всі вони досить одноманітні: Рибалка, Рибак, Рибалко. Він них вже пізніше утворилися похідні: Рибачук, Рибачок, Рибалченко, Рибка, Рибаченко, Рибарчук, Рибарук тощо.

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