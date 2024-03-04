Ваш рід очолювала жінка, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Кожне прізвище несе в собі сакральний смисл і надзвичайну силу. Адже наші предки отримували їх не просто так. Родові імена давалися за місцем проживання, за соціальним статусом, родом занять, зовнішністю тощо. А ще є багато прізвищ, які давали тим, чий рід очолювала жінка. Розповідаємо, як звучать прізвища українців, що походять з роду, яким правили жінки.

Які прізвища означають, що родом правила жінка

У минулому жінки ще не мали таких самих прав, як чоловіки. І саме чоловікові належало бути головою роду. Однак, коли сім’я залишалася без чоловіка, цю функцію брала на себе жінка. Тоді родина отримувала прізвище, яке походило від імені головної жінки роду.

Список українських прізвищ, що утворені від імен жінок, які очолювали свій рід.

Гальченко, Гальчук.

Ганзенко, Гандзюк, Ганчук, Ганненко.

Гапченко.

Євдошенко.

Івженко.

Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук.

Любащенко, Любченко, Любарщук.

Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук.

Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома, Мащенко.

Мелащенко, Мелашенко, Меланченко.

Мотрук, Мотрич, Мотренко.

Натальченко, Наталуха, Наталенко.

Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко.

Ольжич, Ольженко.

Харитенко.

Химченко, Хівренко.

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