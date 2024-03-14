Торговые центры Белгорода массово закрываются — росСМИ

Из-за угрозы обстрелов в Белгороде массово закрываются торговые центры города.
Торговые центры Белгорода массово закрываются из-за угрозы обстрелов.
Об этом сообщают росСМИ.
Так, до конца дня прекратят работу ТЦ "СитиМолл" и "МегаГринн". В торговом центре "Рио" отменили все детские мероприятия, запланированные на 16 и 17 марта.
Причиной таких ограничений по вопросу безопасности стали громкие взрывы, раздававшиеся в городе в течение дня.
Напомним, в Сети появилось видео, как гражданские россияне с вещами пешком бегут из Гайворона Белгородской области. Ранее российские добровольцы призвали местных жителей немедленно эвакуироваться из Белгородской и Курской областей, поскольку бойцы открыли огонь по военным объектам РФ.
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