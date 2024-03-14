Торговые центры Белгорода массово закрываются — росСМИ

Торговые центры Белгорода массово закрываются из-за угрозы обстрелов.

Об этом сообщают росСМИ.

Так, до конца дня прекратят работу ТЦ "СитиМолл" и "МегаГринн". В торговом центре "Рио" отменили все детские мероприятия, запланированные на 16 и 17 марта.

Причиной таких ограничений по вопросу безопасности стали громкие взрывы, раздававшиеся в городе в течение дня.

Сообщение о закрытии торгового центра в Белгороде "Рио"

Сообщение о закрытии торгового центра в Белгороде "МегаГринн"

Сообщение о закрытии торгового центра в Белгороде "СитиМолл"

Напомним, в Сети появилось видео, как гражданские россияне с вещами пешком бегут из Гайворона Белгородской области. Ранее российские добровольцы призвали местных жителей немедленно эвакуироваться из Белгородской и Курской областей, поскольку бойцы открыли огонь по военным объектам РФ.

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