В российском Белгороде снова громкая "бавовна"

Местные жалуются на звуки взрывов.
Сегодня, 14 марта, в российском Белгороде прогремел взрыв.
Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.
В городе виден черный столб дыма. Пока больше подробностей нет. Однако местные жители жалуются на мощные взрывы.
Напомним:
В ночь на 14 марта в Белгородской области зафиксировали взрывы дронов. О чем сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотники совершили атаку в поселке Прохоровка, что привело к дальнейшей детонации.
В результате одного из взрывов произошел пожар на крыше частного дома, возникли повреждения фасада и окон. Другой дрон взорвался поблизости, чем повредил соседний жилой объект, где также пострадали фасад и изгородь.
По информации Гладкова, жертв и пострадавших нет.
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