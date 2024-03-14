В российском Белгороде снова громкая "бавовна"

Сегодня, 14 марта, в российском Белгороде прогремел взрыв.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

В городе виден черный столб дыма. Пока больше подробностей нет. Однако местные жители жалуются на мощные взрывы.

Напомним:

В ночь на 14 марта в Белгородской области зафиксировали взрывы дронов. О чем сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотники совершили атаку в поселке Прохоровка, что привело к дальнейшей детонации.

В результате одного из взрывов произошел пожар на крыше частного дома, возникли повреждения фасада и окон. Другой дрон взорвался поблизости, чем повредил соседний жилой объект, где также пострадали фасад и изгородь.

По информации Гладкова, жертв и пострадавших нет.

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