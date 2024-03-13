БПЛА атаковал здание ФСБ в Белгороде (фото, видео)

Был поврежден фасад здания ФСБ и выбиты окна.

Россияне заявили об атаке беспилотниками по Белгороду 13 марта, во время которой дрон повредил здание ФСБ, еще один врезался в жилой дом.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и подтвердили местные власти.

Паблики пишут, что беспилотник атаковал здание ФСБ в Белгороде, в результате чего был поврежден фасад и выбиты окна. Утверждается, что пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город подвергся атаке якобы со стороны ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа.

"Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и поврежден фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных заведениях", – говорится в заявлении губернатора.

По его словам, второй БПЛА упал в реку. На местах работают оперативные службы.

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Атака дроном по зданию ФСБ в Белгороде/Фото: российские телеграм-каналы

Атака дроном по зданию ФСБ в Белгороде/Фото: российские телеграм-каналы

Поврежденный дроном дом в Белгороде/Фото: российские телеграм-каналы

Поврежденный дроном дом в Белгороде/Фото: российские телеграм-каналы

Поврежденный дроном дом в Белгороде/Фото: российские телеграм-каналы

Напомним, ранее россияне заявили, что в ночь на 13 марта Воронежскую, Курскую и Белгородскую области атаковали беспилотники. В частности, после атаки в Белгородской области исчез свет.

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