БПЛА атаковал здание ФСБ в Белгороде (фото, видео)

Был поврежден фасад здания ФСБ и выбиты окна.
Россияне заявили об атаке беспилотниками по Белгороду 13 марта, во время которой дрон повредил здание ФСБ, еще один врезался в жилой дом.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы и подтвердили местные власти.
Паблики пишут, что беспилотник атаковал здание ФСБ в Белгороде, в результате чего был поврежден фасад и выбиты окна. Утверждается, что пострадавших нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город подвергся атаке якобы со стороны ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа.
"Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и поврежден фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных заведениях", – говорится в заявлении губернатора.
По его словам, второй БПЛА упал в реку. На местах работают оперативные службы.
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Напомним, ранее россияне заявили, что в ночь на 13 марта Воронежскую, Курскую и Белгородскую области атаковали беспилотники. В частности, после атаки в Белгородской области исчез свет.
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