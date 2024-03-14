У російському Бєлгороді знову гучна "бавовна"

Місцеві скаржаться на звуки вибухів.
Сьогодні, 14 березня, у російському Бєлгороді прогримів вибух.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
У місті видно чорний стовп диму. Наразі більше подробиць немає. Однак місцеві жителі скаржаться на звуки потужних вибухів.
Нагадаємо:
У ніч проти 14 березня у Бєлгородській області зафіксували вибухи дронів. Про що повідомив очільник регіону В'ячеслав Гладков. З його слів, безпілотники здійснили атаку у селищі Прохорівка, що призвело до подальшої детонації.
У результаті одного з вибухів сталася пожежа на даху приватного будинку, виникли пошкодження фасаду та вікон. Інший дрон вибухнув поблизу, чим пошкодив сусідній житловий об'єкт, де також постраждали фасад і огорожа.
За інформацією Гладкова, жертв та постраждалих не виявлено.
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