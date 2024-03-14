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У російському Бєлгороді знову гучна "бавовна"

У російському Бєлгороді знову гучна "бавовна"

У Бєлгороді пролунав вибух / Фото: pixabay.com

Місцеві скаржаться на звуки вибухів.

Сьогодні, 14 березня, у російському Бєлгороді прогримів вибух.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

У місті видно чорний стовп диму. Наразі більше подробиць немає. Однак місцеві жителі скаржаться на звуки потужних вибухів.

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Нагадаємо:

У ніч проти 14 березня у Бєлгородській області зафіксували вибухи дронів. Про що повідомив очільник регіону В'ячеслав Гладков. З його слів, безпілотники здійснили атаку у селищі Прохорівка, що призвело до подальшої детонації.

У результаті одного з вибухів сталася пожежа на даху приватного будинку, виникли пошкодження фасаду та вікон. Інший дрон вибухнув поблизу, чим пошкодив сусідній житловий об'єкт, де також постраждали фасад і огорожа. 

За інформацією Гладкова, жертв та постраждалих не виявлено.

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