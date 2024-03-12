На Бєлгородщині окупанти позбавляються "z-символіки" – перехоплення ГУР

Росіяни знімають з робочих автівок літери "z", бо просто працівники відмовляються у них їздити.

У Бєлгородській області місцеве населення позбавляється "z-символіки" і негативно ставиться до російських військових, які її носять.

Про це йдеться у розмові окупантів, яку перехопило ГУР.

У перехопленій телефонній розмові з Грайворона Бєлгородської області окупанти обговорюють вказівку зняти з робочої автівки літери "z", оскільки символіка російського вторгнення викликає побоювання та неприязнь серед місцевого населення, зазначають у розвідці.

"Треба приїхати на роботу на "уазику" без букв "Z". В прямому сенсі. Бо мені роблять зауваження, ніхто з тобою не хоче їздити на роботу: ні в Безименно, ні в Козинку (прикордонні з Україною села. – Ред.), нікуди. Вони кричать, пищать. Ухвалили рішення – видаляєш букву "Z". І зі старого "уазика" з вікон теж позабирай", – йдеться у перехопленій розмові.

Нагадаємо, вранці 12 березня стало відомо про прорив кордону російськими добровольцями у Бєлгородській і Курській областях.

Крім того повідомлялося, що дрон атакував міську адміністрацію Бєлгорода.

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