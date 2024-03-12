"Ідуть запеклі бої": добровольчий "Сибірський Батальйон" - про прорив ними кордону РФ

Російські добровольці заявили, що 12 березня приступили до "виконання обіцянки про звільнення РФ".

У вівторок, 12 березня, у прикордонних областях Росії після прориву йдуть "запеклі бої" між добровольчими батальйонами та російськими силами.

Про це повідомляє "Сибірський Батальйон" на офіційній сторінці у телеграм-каналі.

"Ну що ж, нарешті ми вдома. Як і обіцяли, на нашу російську землю ми несемо свободу та справедливість. Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вдасться. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Ідуть запеклі бої на території РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми публікували неофіційну актуальну мапу активних бойових дій у Росії.

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