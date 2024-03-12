Скандальна заява про перемовини з РФ: у Ватикані уточнили слова Папи Римського

Папа Римський вважає, що "переговори - це не слабкість, а сила".

У Ватикані пояснили слова Папи Римського Франциска про те, що Україна має підняти "білий прапор". Там кажуть, що головною умовою будь-яких переговорів є припинення агресії РФ.

Про це заявив кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану, друга людина після папи.

За слова Пароліна, заклик Ватикана полягає у тому, щоб "створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого та міцного миру".

"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою мені видається саме припинення агресії", - додав він.

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Своєю чергою, Ватикан "продовжує вимагати "припинення вогню". Державний секретар Ватикану також зазначив, що Франциск вважає, що "переговори - це не слабкість, а сила, це не капітуляція, а сміливість".

"Війна, розв'язана проти України, є наслідком не неконтрольованого стихійного лиха, а лише людської свободи, і та ж людська воля, яка стала причиною цієї трагедії, також має можливість і відповідальність зробити кроки, щоб покласти їй край і прокласти шлях до дипломатичного рішення", - сказав він.

Скандал навколо Папи Римського - що відомо

Папа Римський Франциск напередодні заявив, що для України було б "сміливим вчинком" підняти "білий прапор" та розпочати переговори з Росією щодо війни.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у Нью-Йорку прокоментував слова Папи Римського Франциска про те, що для України було б “мужнім вчинком” підняти “білий прапор" та розпочати переговори Росією.

Коментуючи заяву Папи, президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із військовими на передовій від самого початку війни перебувають капелани всіх релігій. Вони допомагають захистити життя і людяність, а також підтримують воїнів.

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