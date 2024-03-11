Скандал із Папою Римським: як Україна та світ відреагували на шокувальну заяву про "білий прапор"

Зокрема, Столтенберг, коментуючи заяву Франциска, наголосив, що "капітуляція – це не мир".

Папа Римський Франциск напередодні заявив, що для України було б "сміливим вчинком" підняти "білий прапор" та розпочати переговори з Росією щодо війни. Слова понтифіка страшенно обурили громадян України, її духовенство, політичних лідерів та навіть керівництво інших держав.

Усе, що відомо про заяву папи про білий прапор, реакції на неї та мету таких висловлювань, читайте на ТСН.ua.

Папа Римський – про білий прапор

У Папи Римського Франциска під час інтерв’ю швейцарській телерадіокомпанії RSI запитали про його позицію щодо дебатів між прихильниками того, що Україна має здатися, і – того, що це легітимізує дії РФ, яка вважатиме себе сильнішою стороною. Під час запитання інтерв'юер використав термін "білий прапор".

Ось, що відповів Франциск:

"Я вірю, що ті, хто бачать ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слово "вести переговори" – сміливе слово. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, тобі потрібно мати мужність домовлятися".

Папа також звернувся до українців із закликом не соромитися почати переговори, "поки не стало гірше". Натомість Франциск пропонує вчасно "домовлятися, шукати якусь країну, що виступить посередником".

Як слова Фпанциска пояснили у Ватикані

У Виткані швиденько почали пояснювати, що мав на увазі Папа. Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні запевнив, що Франциск використав термін "білий прапор", запропонований його інтерв’юером, щоб вказати на припинення воєнних дій та перемир’я, досягнуте за допомогою "сміливості переговорів". Понтифік не мав на увазі капітуляцію України.

Реакція українців на заяву Папи Римського про білий прапор

Слова Франциска викликали обурення в українців, які вони активно висловлювали в Мережі. Водночас у соцмережах з’явилися також глузливі меми щодо висловлювань папи.

"Пахан Римський рекомендує Україні здаватися? Він знає, що якщо ми здамося, то у репресіях загине більше українців, ніж при спротиві на фронті? Папа знає, що московити вбивають цивільних у захоплених територіях?" – писали українців Мережі.

Мем про Папу Римського після його заяви про білий прапор / Скриншот допису в Мережі

Мем, у якому Папу Римського порівняли з Євгеном Пригожиним після заяви про білий прапор / Скриншот допису в Мережі

Зауважимо, посол України при Святому Престолі Андрій Юраш анонсував свою зустріч з Папою Франциском, на якій вони обговорять скандальну заяву понтифіка. Юраш зазначив, що до папи треба донести кілька моментів, які є базовими.

"Звертатись варто не до України, а до Росії. Україна є жертвою. Україна – це держава, яка не може прийняти у жодному разі модель цього підняття "білого прапора", бо це дня нас є питання життя і смерті, для нашої ідентичності. Ми будемо вчергове пояснювати, говорити з Папою Римським про ці всі речі", – повідомив посол.

Що на заяву Папи Римського відповів Зеленський

Коментуючи заяву папи, президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із військовими на передовій від самого початку війни перебувають капелани усіх релігій. Вони допомагають захистити життя та людяність, а також підтримують воїнів.

"Ось, що таке церква з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів, десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", – різко заявив глава держави.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський дорікнув Папі Римському

Він також зазначив, що російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором.

"В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась", – висловився Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський під час щоденного відеозвернення / Фото: Сайт президента України

Як слова Франциска коментують у Європі

Польща

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський у своєму дописі на сторінці X зробив таку пропозицію папі:

"Як щодо того, щоб для балансу закликати Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир настав би негайно без необхідності переговорів".

Латвія

Водночас президент Латвії Едгар Рінкевич прокоментував слова Франциска таким дописом у соцмережі Х:

"Мій недільний ранковий вислів: не можна капітулювати перед обличчям зла, треба боротися з ним і перемогти його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Світ шокований і збурений заявою Папи Римського про капітуляцію України

Німеччина

Критично про слова Франциска висловились і депутатки німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн та Катрін Герінг-Екардт.

"Перш ніж українські жертви піднімуть білий прапор, Папа Римський має голосно та безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор – символ смерті й сатани", – заявила Штрак-Ціммерманн.

Вона звернула увагу, що папа жодного разу не критикував голову РПЦ Кирила (Володимира Гундяєва".

"І чому, в ім'я Бога, він не засуджує словесні підбурювання до вбивства Кирила, глави Російської православної церкви та колишнього агента КДБ, щодо українського народу?" – запитала депутатка.

"Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна. Той, хто вимагає, щоб Україна просто здалася, віддає агресору те, що він незаконно відібрав, і таким чином погоджується на знищення України", – висловилась Герінг-Екардт.

НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, наголосив, що "капітуляція – це не мир".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг / Фото: Associated Press

"Президент Росії Володимир Путін почав цю війну і може закінчити її сьогодні. В України, з іншого боку, немає такої можливості", – сказав генсек Альянсу та закликав усіх союзників продовжувати надавати Україні військову підтримку.

"Ми повинні продовжувати зміцнювати Україну, щоб показати президенту Путіну, що він не отримає бажаного на полі бою. Ми повинні сісти і домовитися про рішення, за якого Україну буде визнано як незалежну країну", – заявив Столтенберг.

Як висловлювання Франциска оцінило духовенство

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій заявила, що ніхто і ніколи не примусить український народ капітулювати. Якщо б таке все ж сталося, то "Європа, можливо, увесь світ відразу відчули би це". У заяві наголошується, що в разі капітуляції України "рускій мір" приніс би до інших країн "злочини Бучі та Ірпеня", загибель дітей та катування священників.

"Здатися на милість цього ворога – це не про мир. Це про перемогу рабства над свободою, мороку над світлом, про зверхність права сильного над силою права", – вказали у ВРЦіРО.

Там зазначили, що капітуляція перед злом означає крах "загальнолюдського задуму про справедливість" та є "зрадою фундаментальних настанов, заповіданих нам у великих духовних традиціях".

Заява ВРЦіРО закінчується цитатою із псалма: "Бо Господь любить справедливий суд і вірних Йому не покине. Вони будуть збережені навіки" (Пс.36:28).

УГКЦ

Голова УГКЦ Блаженніший Святослав під час виступу в Нью-Йорку наголосив, що в Україні нікому на гадку не спадає здатися.

"Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна зранена, але нескорена! Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах", – висловився Святослав.

Він закликав Франциска приїхати до України та подивитися, що тут відбувається.

"Хто з вас не вірить у перемогу України – йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", – додав голова УГКЦ.

Голова УГКЦ Блаженніший Святослав / Фото: Фото з соціальних мереж

Яка мета заяви папи про білий прапор – оцінка Портникова

Заява Папи Римського може здатися необачною і непродуманою тільки на перший погляд. Насправді Франциск – це зовсім не та людина, яка виступає із непродуманими заявами, переконаний політичний аналітик, публіцист Віталій Портников.

Портников припустив, що висловлені тези були потрібні понтифіку для того, щоб солідаризуватися із спільною позицією країн так званого "глобального півдня".

"Адже тенденцію щодо необхідності проведення перемовин ми спостерігаємо в останні місяці, навіть тижні, з усе більшою інтенсивністю. Саме із цим пов'язано європейське турне китайського спеціального представника Лі Хуея, який відвідав Москву, європейські столиці і Київ", – звернув увагу аналітик.

Він нагадав, що під час своїх зустрічейі і у Москві, і у Києві, і у Брюселі Лі Хуей постійно наголошував на необхідності проведення перемовин між Росією та Україною.

Про необхідність перемовин також говорив на зустрічі із Зеленським президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Портников зауважив, що багато хто з політиків країн "глобального півдня" не так відверто, але абсолютно чітко говорять українській владі і народові: "Ви маєте якнайшвидше почати перемовини з Росією і погодитися хоча б на ті умови, які сьогодні висуває президент РФ".

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