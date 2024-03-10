Президент Латвії прокоментував скандальну заяву Папи Римського

Президент Латвії Едгар Рінкевич прокоментував слова Папи Римського Франциска про те, що Україні слід підняти "білий прапор". Він каже, що Україні натомість потрібно боротися зі злом.

Про це Рінкевич написав у своєму профілі у мережі Х.

"Мій недільний ранковий вислів: не можна капітулювати перед лицем зла, треба боротися з ним і перемогти його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", – наголосив президент Латвії.

Папа Римський оскандалився заявою щодо України: що відомо

У Ватикані намагалися пояснити слова Папи тим, що йдеться про заклик до перемир'я, а не капітуляціїПапа Римський Франциск вважає, що для України було б “мужнім вчинком” підняти “білий прапор" та розпочати переговори Росією за участі міжнародних посередників.

У Міністерстві закордонних справ Польщі після скандальної заяви закликали Папи Римського Франциска звернутися до Путіна із закликом "вивести армію із України".

Прокоментував слова Франциска також голова УГКЦ Блаженніший Святослав.

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