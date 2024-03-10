Президент Латвии прокомментировал скандальное заявление Папы Римского

Президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал слова Папы Римского Франциска о том, что Украине следует поднять "белый флаг". Он говорит, что Украине нужно бороться со злом.

Об этом Ринкевич написал в своем профиле в сети X.

"Мое воскресное утреннее выражение: нельзя капитулировать перед лицом зла, надо бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белое знамя и капитулировало", - подчеркнул президент Латвии.

Папа Римский оскандалился заявлением по Украине: что известно

В Ватикане пытались объяснить слова Папы тем, что речь идет о призыве к перемирию, а не капитуляции Папа Римский Франциск считает, что для Украины было бы "мужественным поступком" поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией при участии международных посредников.

В Министерстве иностранных дел Польши после скандального заявления призвали Папу Римского Франциска обратиться к Путину с призывом "вывести армию из Украины".

Прокомментировал слова Франциска также глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

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