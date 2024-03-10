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Президент Латвии прокомментировал скандальное заявление Папы Римского

Президент Латвии прокомментировал скандальное заявление Папы Римского

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс

Вокруг Папы Римского разразился скандал.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал слова Папы Римского Франциска о том, что Украине следует поднять "белый флаг". Он говорит, что Украине нужно бороться со злом.

Об этом Ринкевич написал в своем профиле в сети X.

"Мое воскресное утреннее выражение: нельзя капитулировать перед лицом зла, надо бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белое знамя и капитулировало", - подчеркнул президент Латвии.

Папа Римский оскандалился заявлением по Украине: что известно

В Ватикане пытались объяснить слова Папы тем, что речь идет о призыве к перемирию, а не капитуляции Папа Римский Франциск считает, что для Украины было бы "мужественным поступком" поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией при участии международных посредников.

В Министерстве иностранных дел Польши после скандального заявления призвали Папу Римского Франциска обратиться к Путину с призывом "вывести армию из Украины".

Прокомментировал слова Франциска также глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

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