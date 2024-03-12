Прорив кордону РФ: де йдуть запеклі бойові дії (актуальна мапа)

Місцеві жителі прикородонних областей РФ у шоці та паніці.
Вранці 12 березня російські добровольчі батальйони заявили про прорив ними кордону РФ, зокрема у Бєлгородській та Курській областях. Зараз там йдуть, як вони стверджують, активні бойові дії.
У яких населених пунктах РФ йдуть "запеклі бої" - читайте на сайті ТСН.ua.
Пов'язаний із "Легіоном "Свобода Росії" Ілля Пономарьов станом на зараз ствержує, що прикордонна Лозова Рудка у Бєлгородській області повністю "під контролем сил визволення".
Наразі у Теткіно Курської області триває стрілецький бій.
За словами місцевих, активні бої також тривають у Грайвороні, Березовому, Горьковському, Бєлгороді, Шебекіно та Козинці Бєлгородської області. Відеозапис розмови одного із жителів прикордоння опублікувало видання РБК- Україна.
"У нас - ракетна небезпека. Громадський транспорт не ходить. П*здець. Усе стоїть у Бєлгороді. Гради клали. Наші кордони били дуже близько", - скаржиться чоловік.
Станом на 09:55 російська влада досі не відреагували на події на своїй території.
Нагадаємо, ТСН.ua зібрав інформацію, де тривають бої у Росії, хто за цим стоїть і що кажуть в українській розвідці про "цікаві" події у прикордонних областях РФ.
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