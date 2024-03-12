Прорыв границы РФ: где идут ожесточенные боевые действия (актуальная карта)

Местные жители прикородонных областей РФ в шоке и панике.
Утром 12 марта российские добровольческие батальоны заявили о прорыве ими границы РФ, в том числе в Белгородской и Курской областях. Сейчас там идут, как утверждают, активные боевые действия.
В каких населенных пунктах РФ идут "ожесточенные бои" – читайте на сайте ТСН.ua.
Связанный с "Легионом "Свобода России" Илья Пономарев по сей день утверждает, что пограничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью "под контролем сил освобождения".
В настоящее время в Теткино Курской области продолжается стрелковый бой.
По словам местных, активные бои также продолжаются в Грайвороне, Березовом, Горьковском, Белгороде, Шебекино и Козинке Белгородской области. Видеозапись разговора одного из жителей приграничьяопубликовало издание РБК-Украина.
"У нас — ракетная опасность. Общественный транспорт не ходит. П*здец. Все стоит в Белгороде. Грады клали. Наши границы били очень близко", — жалуется мужчина.
По состоянию на 09:55 российские власти до сих пор не отреагировали на происходящее на своей территории.
Напомним, ТСН.ua собрал информацию, где продолжаются бои в России, кто за этим стоит и что говорят в украинской разведке об "интересных" событиях в приграничных областях РФ.
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