РФ продолжает наращивать ядерный арсенал: разведка США озвучила угрозы

Россия продолжает наращивать свой ядерный арсенал как способ сдерживания потенциальных противников.

Об этом говорится в отчете разведки США, пишет Newsweek.

В офисе директора национальной разведки заявили, что Москва все еще имеет "самые большие и разнообразные запасы ядерного оружия" и что Россия рассматривает свое атомное оружие как "необходимое для сохранения", сдерживания и достижения своих целей в потенциальном конфликте против США и НАТО.

Напряженность между Западом и Россией продолжает расти на фоне войны в Украине, а также растет обеспокоенность потенциалом Москвы применить ядерное оружие против Киева или соседних государств-членов НАТО.

Президент России Владимир Путин предупредил, что союзники Украины рискуют начать ядерный конфликт, расширив свое участие в российско-украинской войне.

Разведка США в своем докладе признала, что "неспособность Москвы добиться скорых и решающих побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами в России продолжает вызывать беспокойство, что Путин может применить ядерное оружие".

"Россия расширяет и модернизирует свой обширный и разнообразный набор нестратегических систем, способных доставлять ядерные или обычные боеголовки, потому что Москва считает, что такие системы предлагают варианты для сдерживания противников и контроля за эскалацией потенциальных военных действий, а также для противодействия обычным силам США и Альянса", – говорится в отчете.

Москву ожидает "многолетнее восстановление" и "большая зависимость от ядерных и контркосмических возможностей для стратегического сдерживания, поскольку она работает над восстановлением своих наземных сил".

"Несмотря на это, российские военно-воздушные и военно-морские силы будут продолжать снабжать Москву некоторыми возможностями глобального проектирования силы", — отметили официальные лица США.

Напомним, Соединенные Штаты действительно считали, что в конце 2022 года Россия может нанести удар по Украине ядерным оружием. Однако применить ядерное оружие в ответ по РФ в Вашингтоне было не готово.

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