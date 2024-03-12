Байден прокомментировал призыв Дуды увеличить американский контингент в Польше

В настоящее время в Польше около 10 тыс. солдат США.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал призыв польского коллеги Анджея Дуды к увеличению контингента американских военных в Польше.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Нет нужды в дополнительных войсках на польской границе, но завтра я встречаюсь с премьер-министром", — заявил Байден накануне встречи в Белом доме с Анджеем Дудой и премьером Дональдом Туском.

К слову, накануне польский лидер на заседании Совета нацбезопасности заявил, что Варшава хочет увеличить количество американского военного контингента на своей территории. Кроме того, говорит Дуда, его стране нужны гарантии того, что заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о НАТО "являются лишь пустыми словами".

Всего на территории Польши находится около 10 тысяч американских военных.

Напомним, Анджей Дуда призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП. Таким образом, Варшава стремится укрепить восточный фланг НАТО в связи с войной в Украине.

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