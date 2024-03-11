Дуда призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Президент Польши Анджей Дуда намерен предложить странам-членам НАТО повысить минимальный уровень расходов на оборону до 3% ВВП.

Об этом пишет Bloomberg.

Как передает издание, Дуда уведомит об этом во время встречи с президентом США Джо Байденом. Таким образом, Варшава стремится укрепить восточный фланг НАТО в связи с войной в Украине.

"Никто не решится напасть на сильное НАТО, на сильные страны, которые смогут защитить свои границы", – заявил президент Польши.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск совершат совместный визит в Соединенные Штаты.

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