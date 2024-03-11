Дуда закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП

Варшава прагне зміцнити східний фланг НАТО.
Президент Польщі Анджей Дуда має намір запропонувати країнам-членам НАТО підвищити мінімальний рівень витрат на оборону до 3% від ВВП.
Про це пише Bloomberg.
Як передає видання, Дуда повідомить про це під час зустрічі з президентом США Джо Байденом. Таким чином Варшава прагне зміцнити східний фланг НАТО у зв'язку з війною в Україні.
"Ніхто не наважиться напасти на сильне НАТО, на сильні країни, які зможуть захистити свої кордони", - заявив президент Польщі.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда та премʼєр-міністр Дональд Туск здійснять спільний візит до Сполучених Штатів.
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