Дуда закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП

Президент Польщі Анджей Дуда має намір запропонувати країнам-членам НАТО підвищити мінімальний рівень витрат на оборону до 3% від ВВП.

Про це пише Bloomberg.

Як передає видання, Дуда повідомить про це під час зустрічі з президентом США Джо Байденом. Таким чином Варшава прагне зміцнити східний фланг НАТО у зв'язку з війною в Україні.

"Ніхто не наважиться напасти на сильне НАТО, на сильні країни, які зможуть захистити свої кордони", - заявив президент Польщі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда та премʼєр-міністр Дональд Туск здійснять спільний візит до Сполучених Штатів.

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