Туск і Дуда спільно відвідають США, де зустрінуться з Байденом

Також Дуда проведе зустріч з представниками Конгресу США.
Президент Польщі Анджей Дуда та премʼєр-міністр Дональд Туск здійснять спільний візит до Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на Канцелярію президента РП.
У програмі візиту вказується, що 12 березня Туск і Дуда зустрінуться з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Президент Польщі також відвідає Конгрес, де у нього запланована зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером демократичної меншості Гакімом Джеффрісом та очільником республіканської меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом.
Після візиту до США Анджей Дуда прибуде до Брюсселя, де проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі зробили гучну заяву щодо військ НАТО в Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що опозиція Польщі планує "великий марш" проти української агропродукції.
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