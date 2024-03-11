Астрологічний прогноз на 11 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день чітко ділиться на дві половини: у першій потрібно продовжувати складати плани на майбутнє, над якими ми почали працювати вчора, а у другій можна поступово – не поспішаючи – починати діяти.

Символ дня: Ріг достатку.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий, охристий, коричневий, каштановий, шоколадний, кавовий.

Щасливе каміння дня: агат, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, нетривалі, особливо, якщо вчасно розпочати лікування.

Харчування дня: можна «сідати» на нову дієту, постувати і навіть голодувати з лікувальною метою.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна висаджувати розсаду рослин, плоди яких під землею.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення та пристріт.

Сни дня: сни цієї ночі практично ніколи не справджуються.

Табу дня: важливо відмовитися від дратівливості та агресії, спрямованих проти оточення, – вони одразу повернуться бумерангом.

Цитата дня: "Усі хочуть добра. Не віддавайте його" (Станіслав Єжи Лец).

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