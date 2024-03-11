Оскар 2024 – відомо ім'я найкращої акторки

Щойно в ефірі 96-ій церемонії "Оскар 2024" визначили переможницю у номінації за "Найкращу жіночу роль".

Золоту статуетку отримала акторка Емма Стоун за роль Белли Бакстер у фільмі "Бідолашні створіння". Це вже не перший "Оскар" у кар'єрі зірки. Раніше Емма отримувала нагороду від американської кіноакадемії за фільм "Ла-Ла Ленд" 2017 року.

Емма Стоун / Фото: Getty Images

Стрічка, у якій знялася акторка, розповідає про життя та самопізнання головної героїні Белли після експерименту божевільного вченого Годвіна. Після того, як вагітна жінка накладає на себе руки, Годвін береться повертати її до життя. Це відбувається шляхом пересадження мозку ненародженого немовля з утроби в голову його матері. Так починається нова історія Белли Бакстер, яка під впливом зовнішнього жорстокого світу докорінно змінює свій дитячий світогляд.

До слова, напередодні кінопремії букмекери нагороду ділили між двома акторками: Лілі Гладстон ("Вбивці квіткової повні") та Еммою Стоун ("Бідолашні створіння"). У цьому протистоянні все ж Емма обійшла свою колегу. Окрім них у номінації були представлені акторки Аннетт Бенінг ("Наяд"), Сандра Гюллер ("Анатомія падіння") та Кері Малліган ("Маестро").

Нагадаємо, сайт ТСН.ua пильно стежив за перебігом церемонії у текстовій онлайн-трансляції та поділився усіма подробицями кінопремії "Оскар-2024".

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