Загарбники атакують південь України безпілотниками: мапа тривог

Влада та військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники атакують південь України ударними безпілотниками.

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В Одесі та області працюють сили протиповітряної оборони, повідомляє місцева влада.

Повітряні сили повідомили про декілька груп безпілотників, які рухались в сторону Одещини зі сторони Чорного моря о 02:33.

Пізніше речник Української добровольчої армії — Південь Сергій Братчук закликав громадян перебувати у безпечних місцях.

"Ворог атакує, ми працюємо! Не допомагайте ворогу! Не заважайте Силам оборони!" - йдеться у заяві.

В свою чергу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму повідомленні закликав жителів облцентру та району "перебувати, будь ласка, в укриттях до відбою — це важливо".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 11 березня запустили по Україні ударні безпілотники.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти завдали удару по Харкову іранськими ударними безпілотниками Shahed.

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