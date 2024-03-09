РФ знову вгатила по Україні "Шахедами": скільки безпілотників збила ППО

У ніч на 9 березня росіяни атакували 15-ма ударними безпілотниками типу "Shahed".

Вночі проти суботи, 9 березня російські окупаційні війська вдарили по Україні безпілотниками "Shahed". Силами оборони було знищено 12 ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У ніч на 9 березня 2024 року росіяни атакували 15-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Росіяни запускали дрони з району Чауди в окупованому Криму і Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край, РФ).

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи було знищено 12 "Шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.