РФ знову вгатила по Україні "Шахедами": скільки безпілотників збила ППО

У ніч на 9 березня росіяни атакували 15-ма ударними безпілотниками типу "Shahed".
Вночі проти суботи, 9 березня російські окупаційні війська вдарили по Україні безпілотниками "Shahed". Силами оборони було знищено 12 ударних БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 9 березня 2024 року росіяни атакували 15-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Росіяни запускали дрони з району Чауди в окупованому Криму і Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край, РФ).
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
В результаті бойової роботи було знищено 12 "Шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.
Раніше повідомлялося, що оборонці неба збили 5 ворожих безпілотників "Шахед" над Криворізьким районом Дніпропетровської області.
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