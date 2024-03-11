Президент Чехії назвав строки постачання 800 тисяч снарядів для України

Наразі невідомо, які саме країни продали боєприпаси.
Президент Чехії Петр Павел заявив, що закуплені для України 800 тисяч артилерійських снарядів можуть бути доставлені до України протягом кількох тижнів.
Про це інформує Bild.
"Якщо не буде фундаментальних проблем, боєприпаси можуть прибути в Україну протягом декількох тижнів", - заявив президент Чехії.
Журналісти видання пишуть, що таким чином колишній генерал НАТО зробив те, чого не міг зробити весь Євросоюз, країни якого так і не змогли передати Україні за рік навіть і половини від обіцяних мільйона снарядів.
Наразі невідомо, які саме країни продали боєприпаси. Журналісті припускають, що це можуть бути країни, які раніше тримались нейтрально, або відкрито не критикували РФ, а саме Туреччина, Південна Африка та Південна Корея.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чеський мільярдер прагне допомогти Україні боротися з російською агресією.
Крім того, ми раніше інформували, що президент Чехії зробив нову заяву щодо можливої присутності в Україні військ країн НАТО.
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