Президент Чехии назвал сроки поставок 800 тысяч снарядов для Украины

Президент Чехии Петр Павел заявил, что закупленные для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов могут быть доставлены в Украину в течение нескольких недель.

Также читайте Чехия завершила сбор средств на 800 тысяч снарядов для Украины

Об этом информирует Bild.

"Если не будет фундаментальных проблем, боеприпасы могут прибыть в Украину в течение нескольких недель", – заявил президент Чехии.

Журналисты издания пишут, что таким образом бывший генерал НАТО сделал то, чего не мог сделать весь Евросоюз, страны которого так и не смогли передать Украине за год даже половину обещанных миллиона снарядов.

Пока неизвестно, какие именно страны продали боеприпасы. Журналисты предполагают, что это могут быть страны, которые раньше держались нейтрально или открыто не критиковали РФ, а именно Турция, Южная Африка и Южная Корея.

Напомним, ранее сообщалось, что чешский миллиардер стремится помочь Украине бороться с российской агрессией.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Чехии сделал новое заявление о возможном присутствии в Украине войск НАТО.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.