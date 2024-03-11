Оккупанты ударили по Харькову "шахедами" — мэр

Российские захватчики в ночь на 11 марта нанесли удар по Харькову иранскими ударными беспилотниками Shahed.

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Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он заявил, что "прилет" беспилотника находился в плотной городской застройке.

"По Харькову снова бьют "шахедами". В районе плотной жилой застройки "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Он отметил, что информация о жертвах отсутствует.

"Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом. На месте работают все соответствующие службы – заявил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики атаковали беспилотниками "Шахед" город Доброполье в Донецкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

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