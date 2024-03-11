Захватчики атакуют юг Украины беспилотниками: карта тревог

Власти и военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики атакуют юг Украины ударными беспилотниками.
В Одессе и области работают силы противовоздушной обороны, сообщают местные власти.
Воздушные силы сообщили о нескольких группах беспилотников, которые двигались в сторону Одесщины со стороны Черного моря в 02:33.
Позже представитель Украинской добровольческой армии — Юг Сергей Братчук призвал граждан находиться в безопасных местах.
"Враг атакует, мы работаем! Не помогайте врагу! Не мешайте Силам обороны!" – говорится в заявлении.
В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем сообщении призвал жителей облцентра и района "находиться, пожалуйста, в укрытиях к отбою — это важно".
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 11 марта запустили по Украине ударные беспилотники.
Кроме того, мы ранее информировали, что оккупанты нанесли удар по Харькову иранскими ударными беспилотниками Shahed.
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