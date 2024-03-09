Три человека пострадали в результате обстрела Херсона — ОВА

Пострадавшим была оказана необходимая помощь.
Российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего три человека получили взрывные травмы и обратились за медицинской помощью.
Об этом в телеграмме сообщила Херсонская областная военная администрация.
"Три херсонца обратились за медицинской помощью после утренних обстрелов Херсона. У 42-летнего мужчины медики диагностировали взрывную травму и цефалгический синдром", — говорится в сообщении.
В ОВА заявили, что также в результате обстрела пострадали супруги, у них минно-взрывные травмы и контузии.
Пострадавшим была оказана необходимая помощь. В дальнейшем они будут проходить лечение амбулаторно.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики обстреляли Херсон, в результате чего пострадал 7-летний мальчик.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики убили двух волчанчан.
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