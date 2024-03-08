Россияне массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками: подробности обстрела

Сегодня ночью россияне снова атаковали мирные украинские города.

Об этом сообщил Генштаб.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 37 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 33 этих ударных БпЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах Украины также сообщили подробности обстрелов.

"Противник атаковал юг и восток Украины, применив одну зенитную управляемую ракету С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных БпЛА типа "Shahed" (район пусков беспилотников – Балаклава, Крым). В результате боевой работы сбито 33 "Шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей", – уточнили в ведомстве.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об ударе по Чугуеву. В результате удара ранения получили 17-летний подросток и 37-летний мужчина. Кроме того, зафиксировано разрушение рядом с девятиэтажным жилым домом, повреждены магазины, гостиница, около 13 автомобилей.

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