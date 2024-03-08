Курс валют на 8 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 8 марта. Стоимость доллара – 38,08 грн – на 18 коп. меньше курса накануне. Евро потерял в цене 11 коп., а польский злотый – 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,08 грн (-18 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,48 грн (-11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,64 грн (-3 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,90 – 38,50 грн

"Сбербанк" — 38,05 — 38,60 грн

"ПУМБ" – 38,10 – 38,60 грн

"УкрСиббанк" — 38,00 — 38,50 грн

"Укрэксимбанк" – 38,00 – 38,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,05 – 42,05 грн

"Сбербанк" — 41,45 — 42,20 грн

"ПУМБ" – 41,40 – 42,00 грн

"УкрСиббанк" — 41,25 — 42,15 грн

"Укрэксимбанк" – 41,40 – 42,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,50 – 9,78 грн

"Сбербанк" — 9,25 — 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн

"Укрэксимбанк" – 9,50 – 9,85 грн

Как сообщалось, с 1 марта произошла индексация пенсий в Украине. Повышение соцвыплат произошло более чем для 10 млн украинцев на 8%.

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