Украина может остановить Путина – Байден

Украина может остановить президента РФ Владимира Путина, если США дадут ей достаточно оружия.

Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед Конгрессом.

По его словам, со времен гражданской войны в США не было таких нападений на демократию, как сейчас. Глава Кремля Владимир Путин не собирается останавливаться в Украине. Он сеет хаос по всей Европе, отметил Байден.

"Но Украина может остановить Путина. Украина может остановить Путина, если мы предоставим им оружие, такое как нужно", — отметил американский президент.

Байден считает, что военная помощь Киеву блокируется теми, кто хочет столкнуть Америку с курса мирового лидерства.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что последствия бездействия Конгресса в вопросе помощи Украине ужасающие.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Палаты представителей Джонсон столкнулся с определяющей дилеммой в отношении Украины.

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