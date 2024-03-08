В Литве развернут ЗРК Patriot

На основе ротационной системы противовоздушной обороны Североатлантического Альянса в Литве будут развернуты ЗРК Patriot европейских стран.

Об этом было договорено во время Вильнюсского саммита НАТО в 2023 году, заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, передает LRT.

Таким образом, Литва станет первой страной Балтии, которая будет иметь ротационные силы противовоздушной обороны НАТО. Министр не уточнил, комплексы Patriot каких стран будут развернуты на территории Литвы.

"Наша цель – иметь ротацию, подобную миссии воздушной полиции. Страны меняют страны, вещи двигаются, вещи приходят в Литву, вещи уходят из Литвы. Ожидается, что этот принцип не будет одноразовым на несколько месяцев, а охватит все наши календарные месяцы и значительно усилит нашу противовоздушную оборону", – сказал он.

Глава Минобороны Литвы добавил, что он озвучит страны, которые развернут свои системы противовоздушной обороны, когда будут согласованы технические нюансы и графики.

Напомним, ранее сообщалось, что действительно ли в Украине есть недостаток ракет для Patriot, Игнат прокомментировал статью NYT.

Кроме того, мы ранее информировали, что НАТО покупает 1000 ракет Patriot, эксперт объяснил, при чем здесь Украина.

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