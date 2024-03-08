У Литві розгорнуть ЗРК Patriot

На основі ротаційної системи протиповітряної оборони Північноатлантичного Альянсу в Литві будуть розгорнуті ЗРК Patriot європейських країн.

Про це було домовлено під час Вільнюського саміту НАТО у 2023 році, заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, інформує LRT.

Таким чином Литва стане першою країною Балтії, яка матиме ротаційні сили протиповітряної оборони НАТО. Міністр не уточнив, комплекси Patriot яких країн будуть розгорнуті на території Литви.

"Наша мета – мати ротацію, подібну до місії повітряної поліції. Країни змінюють країни, речі рухаються, речі приходять до Литви, речі йдуть з Литви. Очікується, що цей принцип не буде одноразовим на кілька місяців, а охопить усі наші календарні місяці і значно посилить нашу протиповітряну оборону", – сказав він.

Голова Міноборони Литви додав, що він озвучить країни, які розгорнуть свої системи протиповітряної оборони, коли будуть узгоджені технічні нюанси і графіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чи дійсно в Україні є нестача ракет для Patriot, Ігнат прокоментував статтю NYT.

Крім того, ми раніше інформували, що НАТО купує 1000 ракет Patriot, експерт пояснив, до чого тут Україна.

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