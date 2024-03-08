Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить наступ у Газі

ЦАХАЛ буде діяти на всій території Гази, зокрема в місті Рафак.

Армія Ізраїля буде й надалі наступати на сили ХАМАС у Секторі Гази, зокрема у місті Рафак, попри дедалі сильніший міжнародний тиск.

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Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє агенція Reuters.

"Існує міжнародний тиск, і він зростає, але саме тоді, коли міжнародний тиск зростає, ми повинні згуртуватися, ми повинні стояти разом проти спроб зупинити війну", — сказав Нетаньягу.

Премʼєр заявив, що ЦАХАЛ буде діяти на всій території Гази, зокрема в місті Рафак, який є "останньою твердинею ХАМАС".

"Ті, хто говорить нам не діяти в Рафасі, кажуть нам програти війну, а цього не станеться", — сказав Нетаньяху.

Він додав, що Ізраїль повинен дати відсіч "розрахованій спробі" звинуватити країну в злочинах ХАМАС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль готовий до шеститижневого перемир'я в Секторі Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди про припинення вогню.

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