Астрологічний прогноз на 8 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: ідеї, які цього дня можуть спасти на думку, виявляться винятково продуктивними – до того ж це торкнеться всіх сфер життя – від професійного до особистого.

Символ дня: Якір.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: темно-синій, індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: смарагд, адуляр.

За яку частину тіла відповідає: ноги.

Хвороби дня: велика ймовірність проблем із кровоносною та лімфатичною системами.

Харчування дня: їжа має бути пісною, від цитрусових та картоплі бажано відмовитися.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: не можна пікірувати розсаду – це може завдати їй шкоди.

Магія та містика дня: день сприятливий для любовної магії – особливо приворотів та відворотів.

Сни дня: сни цього дня є віщими і досить швидко збуваються.

Табу дня: необхідно побоюватися переохолодження – воно спровокує застудні та вірусні захворювання.

Цитата дня: «Досконалість складається з дрібниць. А досконалість це вже не дрібниці» (Мікеланджело Буонаротті).

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