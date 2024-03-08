Радбез ООН збереться для обговорення російського удару по Одесі

Рада безпеки ООН проведе засідання у пʼятницю, 8 березня, під час якого буде обговорено обстріл російськими військами Одеси та розглянуті гуманітарні питання, пов’язані з війною.

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Про це повідомляє Укрінформ.

У повідомленні вказується, що Рада безпеки ООН збереться на запит України.

"Як повідомили в секретаріаті РБ, воно розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента розповіли, чи були Зеленський і Міцотакіс ціллю росіян під час ракетного удару по Одесі.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ з літака тактичної авіації випустила ракету по Одещині.

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