Радбез ООН збереться для обговорення російського удару по Одесі

Рада безпеки ООН збереться на запит України.
Рада безпеки ООН проведе засідання у пʼятницю, 8 березня, під час якого буде обговорено обстріл російськими військами Одеси та розглянуті гуманітарні питання, пов’язані з війною.
Про це повідомляє Укрінформ.
У повідомленні вказується, що Рада безпеки ООН збереться на запит України.
"Як повідомили в секретаріаті РБ, воно розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента розповіли, чи були Зеленський і Міцотакіс ціллю росіян під час ракетного удару по Одесі.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ з літака тактичної авіації випустила ракету по Одещині.
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