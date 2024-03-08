Совбез ООН соберется для обсуждения российского удара по Одессе

Совет безопасности ООН проведет заседание в пятницу, 8 марта, в ходе которого будут обсуждены обстрелы российскими войсками Одессы и рассмотрены гуманитарные вопросы, связанные с войной.

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Об этом сообщает Укринформ.

В сообщении указывается, что Совбез ООН соберется по запросу Украины.

"Как сообщили в Секретариате РБ, оно начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе президента рассказали, были ли Зеленский и Мицотакис целью россиян во время ракетного удара по Одессе.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ из самолета тактической авиации выпустила ракету по Одесщине.

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