Литва передаст Украине снаряды 155-мм

Также ВСУ получат другую военную помощь от Литвы.

Литва сообщила о передаче Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли 155-мм артиллерийские боеприпасы.

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Об этом сообщает ЕП.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна присылает то, "в чем Украина сейчас больше всего нуждается".

"Мы слышим их, и наша помощь продолжается", – добавил он.

Кроме того, он сообщил, что Литва внесет свой вклад в оборону Украины путем подготовки военнослужащих, лечения и реабилитации раненых солдат, экспертных консультаций, вкладов в фонды помощи Украине, а также предоставит военную технику.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Эстонии призвала Европу "действовать немедленно", чтобы помочь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Франция надеется до конца года увеличить производство снарядов до 5 тыс. в месяц.

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