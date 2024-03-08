Литва передасть Україні снаряди 155-мм

Також ЗСУ отримають іншу військову допомогу від Литви.

Литва повідомила про передачу Україні чергового пакету військової допомоги, до якого увійшли 155-мм артилерійські боєприпаси.

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Про це повідомляє ЄП.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що його країна надсилає те, "чого Україна зараз найбільше потребує".

"Ми чуємо їх, і наша допомога продовжується", – додав він.

Крім того, він повідомив, що Литва зробить свій внесок в оборону України шляхом підготовки військовослужбовців, лікування та реабілітації поранених солдатів, експертних консультацій, внесків у фонди допомоги Україні, а також надасть військову техніку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що премʼєрка Естонії закликала Європу "діяти негайно", щоб допомогти Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Франція сподівається до кінця року збільшити виготовлення снарядів до 5 тис. на місяць.

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