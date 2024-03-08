Армія Білорусі перетворилась на обслуговуючий персонал росіян — ЦНС

Армія Білорусі обслуговує російських загарбників, які там розташовуються для підтримки режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Також читайте Фактор Білорусі у війні: як Лукашенко допомагає Росії вбивати українців

Про це інформує Центр національного спротиву.

За інформацією місцевих, представники місцевих сил спеціальних операцій забезпечують охорону військових частин ЗС РФ, які там перебувають незаконно.

Водночас білоруські частини забезпечують росіян логістику, тобто фактично займаються доставкою.

"Це і є кремлівське “братерство”, де місцеві є “обслугою” для “старших братів”, які прибули для забезпечення влади московського ставленика", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кордон Латвії намагалися перейти росіяни та білоруси, пов'язані зі спецслужбами РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Держприкордонслужбі оцінили ймовірність вторгнення до України з Білорусі.

Читайте також: