Білоруські дисиденти готують переворот проти Лукашенка – Politico

Лідер групи білоруських дисидентів сказав, що перемога над Росією в Україні є важливою для послаблення режиму в Мінську.

Група білоруських дисидентів заявляє, що планує державний переворот проти самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка. Цей переворот планується здійснити "в потрібний час".

Про це пише видання Politico.

Партизанська білоруська група опору BYPOL, яка діє з Польщі, навчає офіцерів і активно саботує Кремль у його війні проти України. Усе задля підготування державного перевороту проти режиму Мінська, публічно заявив один білоруський діяч.

"Ми розробили план і втілимо його в життя в потрібний час", – заявив колишній білоруський офіцер, експрацівник спецслужб Олександр Азаров бельгійському виданню VRT.

Азаров зазначив, що для послаблення режиму Лукашенка потрібно забезпечити поразку президента Росії Володимира Путіна в Україні.

"Без Путіна немає Лукашенка. Якщо Україна зможе розпочати успішний наступ, у Путіна більше не буде часу на Білорусь", – вважає ексофіцер.

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Азаров стверджує, що білоруська група здійснювала диверсії проти Росії у намаганнях допомогти Україні у війні: атакувала літаки, пошкоджувала залізницю та навчала білоруських добровольців, які воюють спільно з українськими військами.

Торік у лютому угруповання взяло на себе відповідальність за атаку безпілотниками, коли були завдані серйозні ушкодження військовому літаку РФ поблизу Мінська.

Азаров також розповів, що звільнився з посади після того, як став свідком фальсифікації на президентських виборах 2020 року та жорсткого придушення протестів. Він втік до України, а згодом до Польщі, звідки очолює BYPOL.

15 лютого у Білорусі Азарова разом із п’ятьма іншими експравоохоронцями заочно засудили за "розпалювання соціальної ворожнечі, змову з метою насильницького захоплення влади та створення екстремістського угруповання". Ексофіцер одержав найсуворіший вирок – 25 років ув'язнення і штраф у розмірі близько 123 500 дол.

До слова, напередодні Лукашенко заявив, що знову планує балотуватися на посаду президента Білорусі.

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