"У нас це - свято": Лукашенко знову зібрався на вибори президента

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що знову планує балотуватися на посаду президента країни.

Про це він сказав у день виборів до білоруського парламенту, пише "БелТА".

"Передайте їм (опозиції — ред.), що піду! І що складнішою буде ситуація, що активніше вони будуть розбурхувати наше суспільство і вас зокрема. Для мене, повірте, це дуже важливо — жодна людина, відповідальний президент, не кине своїх людей, які за ним йшли в бій. Ви не хвилюйтеся, ми зробимо так, як це потрібно для Білорусі", — заявив Лукашенко.

Він також додав, що ніде у світі таких "відкритих, чесних, принципових виборів, як у Білорусі, немає": "У нас це - свято. Так було завжди. Ми проводимо щиру, чесну політику і такі вибори".

Нагадаємо:

Наступні вибори президента Білорусі мають відбутися не пізніше 20 липня 2025 року. Чинний де-факто глава країни Олександр Лукашенко переобирався на пост президента на виборах у 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020 роках.

Легітимність Лукашенка наразі не визнають Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав.

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