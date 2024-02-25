Лукашенко погрожує українцям "втратою країни" 

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що росіяни нібито готові до перемир'я з Україною.

"Є можливість домовитись! Я бачу, що росіяни взяли курс на мирне врегулювання цього питання. Якщо не підуть на переговори з Росією, повністю втратять країну", - сказав він.

Раніше Лукашенко заявив, що Україна "все одно буде наша", що для США вона відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується виїхати з країни.

"Україна буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському телефонував: "Володя, послухай мене, досвідчену людину... Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть". І що відбувається? Україна відходить на задній план", - сказав він.

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