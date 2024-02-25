Лукашенко угрожает украинцам "потерей страны"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что россияне якобы готовы к перемирию с Украиной.

"Есть возможность договориться! Я вижу, что россияне взяли курс на мирное урегулирование этого вопроса. Если не пойдут на переговоры с Россией, полностью лишатся страны", — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина "все равно будет наша", что для США она отходит на второй план, а президент Владимир Зеленский якобы готовится уехать из страны.

"Украина будет наша. Никому эта Украина не нужна. Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил по телефону: "Володя, послушай меня, опытного человека... Как только где-то какая-то заварушка, о тебе забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план", — сказал он.

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