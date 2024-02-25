"У нас это – праздник": Лукашенко снова собрался на выборы президента Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что снова планирует баллотироваться на пост президента страны.

Об этом он сказал в день выборов в белорусский парламент, пишет "БелТА".

"Передайте им (оппозиции — ред.), что уйду! И что сложнее будет ситуация, то активнее они будут будоражить наше общество и вас, в частности. Для меня, поверьте, это очень важно — ни один человек, ответственный президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Вы не беспокойтесь, мы сделаем так, как это нужно для Беларуси", — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что нигде в мире таких "открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет": "У нас это - праздник. Так было всегда. Мы проводим искреннюю, честную политику и такие выборы".

Напомним:

Следующие выборы президента Беларуси должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Действующий де-факто глава страны Александр Лукашенко переизбирался на пост президента на выборах в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах.

Легитимность Лукашенко не признают Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств.

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