Лукашенко может уйти с поста президента Беларуси и готовит себе новое место – военный аналитик

По мнению Алесина, Лукашенко готовится к тому, что его полномочия когда-нибудь прекратятся.

Александр Лукашенко может уйти с поста президента Беларуси и готовит себе новое место.

Об этом сообщил белорусский военный аналитик Александр Алесин в эфире телеканала "Киев 24".

"Когда оказалось, что не все в президентской вертикали были верны действующему президенту и даже в рядах силовых органов начало просачиваться предательство. Поэтому для того, чтобы свои полномочия закрепить не только на время своей каденции, но и сохранить контроль над государством и после прекращения полномочий, Александр Лукашенко, как мне кажется, предложил вот такую формулу, как говорится, народного представительства: Всебелорусское народное собрание, которое имеет право объявлять импичмент президенту, которое решает вопросы о направлениях развития государства и, по сути дела, оно является органом, который находится над президентом. И находясь в качестве делегата во Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко практически сохраняет контроль над политической жизнью Беларуси до конца своих дней. И тем более он сохраняет при этом полную неприкосновенность и государственное обеспечение", — отметил он.

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Поэтому, по мнению Алесина, Лукашенко готовится все-таки к тому, что его полномочия когда-нибудь прекратятся.

"И для того, чтобы себе обеспечить выход и последующее существование, он предпринимает вот такую политическую реформу, которая состоит из нового закона о Всебелорусском народном собрании. То есть Лукашенко задумывается о прекращении своих полномочий. Я думаю, что если Путин победит на следующих выборах, то конечно он потянет за собой Лукашенко. Еще один срок они побудут вместе, но дальше события будут развиваться по непредсказуемому сценарию", — подытожил военный аналитик.

Напомним, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о пожизненных гарантиях: запретил судить себя после отставки.

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