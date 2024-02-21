Бойцы ДШВ уничтожили вражеский Starlink: яркое видео

Десантники сообщили, что их FPV-дроны "не стерпели безобразия" и лишили оккупантов Starlink.

Украинские бойцы ДШВ уничтожили на фронте терминал Starlink российских военных и сняли этот момент на видео.

Соответствующий ролик опубликован в Телеграм-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сообщается, что украденный или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БПЛА 71-й отдельной егерской бригады ДШВ. Они уничтожили вражеский Starlink FPV-дронами.

"Все слышали о том, что россияне начали пользоваться платформами спутниковой связи SpaceX, но до сих пор снять их нам не удавалось. Компания несколько раз открещивалась от поставки агрессору своей продукции", – говорится в сообщении бойцов ДШВ.

"Наши fpv-дроны не стерпели безобразия и твердо встали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании:). Короче, нет у оккупантов старлинка. По крайней мере, в зоне досягаемости бойцов нашей бригады", – проинформировали украинские защитники.

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Украинские десантники уничтожили Starlink оккупантов

Напомним, по информации ГУР Минобороны Украины, Россия закупает терминалы Starlink для использования в войне против Украины в арабских странах.

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