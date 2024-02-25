Умеров: "Такой войны раньше не было – многое происходит впервые"

Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что война России против Украины – это война, где многое происходит впервые. Это первая война с таким количеством ракет, запущенных против мирных городов. С начала полномасштабного вторжения РФ выпустила по Украине более восьми тысяч ракет.

Об этом он сказал 25 февраля на пресс-конференции "Украина. Год 2024".

"Это война, где впервые сбили "Кинжалы". Это война, где впервые уничтожают мощный флот врага дронами. Это вообще первая война дронов. Это первая война со смартфонами в руках, где кроме конвенционных средств, мы ежедневно боремся в гибридной информационной войне. Это первая война такого масштаба со скоростью обнародования информации в несколько минут, с сотнями и тысячами источников коммуникации, анонимных источников информации, беспрецедентной пропаганды и информационных атак", – рассказал министр обороны.

Напомним, 25 февраля, к годовщине полномасштабного вторжения России проходит конференция "Украина. Год 2024", на которой военно-политическое руководство страны представит видение ключевых направлений развития государства на следующий год.

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