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Россия покупает Starlink в арабских странах – перехват ГУР

Россия покупает Starlink в арабских странах – перехват ГУР

Система Starlink / Фото: facebook.com/sukhomlyn.sergey

Оккупанты закупают терминалы Starlink в арабских странах.

Россия закупает терминалы спутникового Интернета Starlink для использования в войне против Украины в арабских странах.

Об этом сообщает ГУР.

Так, в недавнем радиоперехвате российские оккупанты обсуждают соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink.

"Арабы привозят все – провода, Wi-Fi, роутер", – говорит один из оккупантов.

Стоимость устройства Starlink составляет 200 тысяч рублей (около 83 316 грн).

Напомним, накануне ГУР обнародовало доказательство, что россияне используют на фронте Starlink (видео).

Американский миллиардер Илон Маск утверждает, что ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно.

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