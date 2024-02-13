"Для бойцов – это стресс": разведчик рассказал об участии Буданова в операциях ГУР

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов принимает участие в операциях ГУР.

Об этом заявил украинский разведчик Тимур, возглавляющий специальное подразделение "Тимура" в интервью "УП".

По словам разведчика, его подразделение осуществляет разные задачи – от штурмовых действий до проведения специальных операций на определенных участках фронта. Его основали в первый день полномасштабной войны. В состав вошли кадровые офицеры и друзья из добровольческих формирований.

"С 24 февраля наше подразделение начало выполнять задачи. Сначала это была Киевщина. Сейчас у нас большая семья-спецподразделение, которое выполняет задачи в разных уголках мира", — отметил он.

Буданов участвует в операциях ГУР

Тимур рассказывает, что для бойцов это "стресс".

Для нас – это максимальный стресс. Мы очень стараемся обходить физическое присутствие Кирилла Алексеевича, чтобы он не приезжал в квадрат, где мы находимся. Потому что это очень высокий риск. Но у нас командир боевой, и ему хочется быть рядом на наших операциях. Поэтому было несколько операций, где Кирилл Алексеевич шел рядом с нами», – признался Тимур.

Он продолжил, что Буданов участвовал в операциях как на земле, так и на воде.

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"Не знаю, как правильно сказать: если отвечу, что это было не на воде, то это неправда. Если скажу, что было только на земле, тоже будет неправда. Это было и на земле, и на воде. Но прямо отвечать не могу". из соображений его безопасности. Вот после войны с удовольствием все расскажу ", – отметил воин.

Однажды его подразделение взяло в плен 19 россиян. Тогда переговоры с россиянами вел лично Буданов.

"Командир взял право, представился, кто он. Думаю, это тоже на них повлияло. И спокойно объяснил, что именно мы будем говорить, как все будет происходить дальше и с какой скоростью будет происходить их сдача в плен. У них тогда была такая ситуация, что им действительно было лучше сдаться", — сказал Тимур.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что часто участвовал в операциях на линии столкновения на Донбассе и трижды получал ранения, одно из них было смертельно опасно.

Также Буданов назвал цель спецоперации разведки в Крыму 24 августа и анонсировал наземную операцию по освобождению полуострова, а не только удары о враге.

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